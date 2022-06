Rafa Kalimann aparece ao lado de Eliana em look rosa decotado

A ex-BBB Rafa Kalimann usou um vestido rosa para se encontrar com a apresentadora Eliana

CARAS Digital Publicado em 23/06/2022, às 18h10

Nesta quinta-feira, 23, Rafa Kalimann postou em seu Instagram um clique ao lado da apresentadora Eliana.

A ex-BBB usava um vestido rosa decotado e com fendas nas laterais. A apresentadora fez mistério e não revelou o motivo do encontro, mas disse em seus stories: “Estou indo para uma gravação com duas pessoas muito especiais, eu estou tão feliz”.

A participante do BBB 20 publicou um clique com Eliana em seus stories e escreveu na legenda: “Que delícia te ver”.

Na quarta-feira, 22, Rafa apareceu nas gravações do “Domingão com Huck” e posou ao lado do apresentador Luciano Huck, José Loretto e Ana Furtado.

Confira aqui o encontro de Rafa Kalimann com Eliana e o look da ex-BBB!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Reprodução: Instagram