Rafa Kalimann agradece apoio do público com a sua apresentação no Rede BBB

A apresentadora Rafa Kalimann fez um agradecimento ao fãs que acompanham o Rede BBB no Globoplay

CARAS Digital Publicado em 23/02/2022, às 16h54

Rafa Kalimann (28) sou as suas redes sociais para comentar sobre o sucesso do Rede BBB.

Apresentando o programa pela primeira vez, a influenciadora agradeceu pelo carinho do público e comentou sobre a experiência.

"Encerrei o bate-papo BBB de hoje muito animada, voltei pra casa pensando no quanto tem sido significativa essa experiência, cada semana uma nova possibilidade", disse.

Na sequência, ela falou sobre o programa sempre ficar no TOP 10 no Globoplay. "Um pouco mais de 1 mês da estreia do programa, 5 eliminados e nos 5 não deixamos de ir pro 1° lugar do TOP10 de mais assistidos do @globoplay . Fico imersa nesse jogo que nos deixa tão envolvidos e é muito desafiador viver o outro lado".

Por fim, Rafa fez o seu agradecimento a todos que estão com ela no projeto: "Estou muito grata pela produção confiar em mim um programa tão importante pro @bbb . Escreveria um longo texto sobre esse trabalho mas são quase 3 da manhã e preciso dormir. Só não queria ir sem AGRADECER todo o time Globo, GloboPlay e Gshow. E agradecer vocês por assistirem, opinarem, mandar tantas mensagens e tanto carinho! Estou amando viver isso cada dia mais", concluiu.

CONFIRA O AGRADECIMENTO DE RAFA KALIMANN