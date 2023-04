Quem vai sobrar? Globo aumenta lista de demitidos e vive dia caótico nos bastidores

Globo aumenta lista de demitidos nesta quarta-feira; ao todo, dezenas de nomes já foram desligados

A TV Globo desligou nesta quarta-feira, 5 ao menos dez novos profissionais de seu jornalismo. Eles se juntaram aos medalhões que foram dispensados devido aos altos salários.

Só hoje, foram demitidos nomes como César Galvão, Fabio Turci e Zelda Mello, todos de São Paulo, e Fábio William, que era âncora do DF1 e nome conhecido na cobertura política.

Todos possuem grande trajetória na casa e passaram pelos principais telejornais da emissora, incluindo os nacionais Bom Dia Brasil,Jornal Hoje e Jornal Nacional. As informações são do 'Notícias da TV'.

Para a imprensa, a Globo justificou os cortes como parte de um processo de adaptação. "A Globo, assim como as demais empresas de referência do mercado, tem um compromisso permanente com a busca de eficiência e evolução, mas lamenta quando se despede de profissionais que ajudaram a escrever e a contar a sua história. Isso, no entanto, faz parte da dinâmica de qualquer empresa", diz a mensagem.

MAIS NOMES

Na terça, a Globo demitiu vários de seus grandes repórteres. Veja a lista completa abaixo:

1. Alba Valéria - repórter G1 (RJ)

2. Arthur Guimarães - produtor investigativo (RJ)

3. Carlos Eduardo Bauer - editor do Jornal Nacional (RJ)

4. Eduardo Tchao - repórter (RJ)

5. Eliane Maria - produtora (RJ)

6. Elza Gimenez - apuradora (RJ)

7. Flávia Jannuzzi - repórter (RJ)

8. Jô Mazzarolo - diretora de jornalismo no Recife

9. Jorge Espírito Santo - diretor artístico do Fantástico

10. José Carlos Azevedo - chefe cinegrafistas (RJ)

11. Juarez Passos - chefe produção local (RJ)

12. Luciana Osório - repórter (RJ)

13. Marcelo Moreira - diretor de jornalismo em Belo Horizonte

14. Marcos Serra Lima - fotógrafo G1 (RJ)

15. Monica Sanches - repórter (RJ)

16. Marcelo Canellas - repórter especial do Fantástico

17. Luiza Silvestrini - produtora (RJ)

18. Helio Alvarez - gerente de imagem e áudio

19. Felipe Vasquez - editor-chefe digital da GloboNews

20. Cadu Velloso - chefe da GloboNews em São Paulo

21. Fernando Gueiros - diretor de projetos de tecnologia no Jornalismo

22. Leila Sterenberg - apresentadora da GloboNews