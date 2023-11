Quem é a esposa de Carioca? Humorista relembra fotos do casamento

Humorista de A Fazenda 15, da Record, Carioca celebra seu aniversário de casamento e mostra fotos raras do seu casamento. Saiba quem é a esposa dele

O humorista Carioca, que tem um quadro de humor no reality show A Fazenda 15, da Record TV, está em festa nesta quinta-feira, 23, por causa do seu aniversário de casamento. Ele é casado com Paola Machado e relembrou as fotos do casamento deles em um post especial nas redes sociais.

Nas imagens, o casal apaixonado apareceu trocando juras de amor no dia do casamento religioso. “Hoje faz 11 anos de um dia inesquecível em nossas vidas… Te amo, Paola, que Deus sempre nos abençoe”, disse ele na legenda.

A esposa de Carioca, Paola Machado, é profissional de Educação Física e Doutora em Ciência da Saúde pela UNIFESP, além de ser especialista em emagrecimento e influenciadora digital.

Juntos, os dois são pais de Nicolas e Lorena. Nas redes sociais, ela sempre mostra fotos da família e também de sua rotina fitness.

