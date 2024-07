Quem é a autora de Pedaço de Mim? Relembre trajetória da Ângela Chaves na Globo

Escrita por Ângela Chaves, a série Pedaço de Mim tem atraído público das novelas brasileiras e produção tem bombado na Netflix

Aposta da Netflix para o público brasileiro que adora um novelão, a série Pedaço de Mim, protagonizada por Juliana Paes, tem ganhado elogios da crítica especializada e aos poucos vem se destacando em diversos países. Escrita por Ângela Chaves, o projeto tem caminhado para se tornar uma referência no modo de adaptar as telenovelas para o streaming.

MAS, AFINAL, QUEM É ANGELA CHAVES?

Com mais de 30 anos de experiência no mercado audiovisual brasileiro, Angela é conhecida por estar por trás de diversas produções de sucesso da TV Globo, onde trabalhou com projetos desde os anos 90 como roteirista e colaboradora de novelas como Celebridades, Páginas da Vida e Em Família.

Apesar de anos de experiência dentro da emissora, Angela apenas veio assinar sozinha uma novela em 2019, com Éramos Seis. Dois anos antes ela dividiu a autoria de Os Dias Eram Assim com Alessandra Poggi, que está se preparando para o lançamento da novela Garota do Momento.

Além das novelas, a escritora também foi responsável por trabalhar com os roteiros das minisséries Maysa: Quando Fala o Coração, Brava Gente, Cidade Proibida e Divã. Já com programas para a TV, ela esteve por trás dos icônicos Você Decide e Gente Inocente.

Apesar de ainda estar colhendo os benefícios do sucesso de Pedaço de Mim, Ângela já está com planos para os próximos meses. Ela fará uma série inspirada no livro Véspera, de Carla Madeira, para a plataforma de streaming da HBO. Produzida pela Boutique Filmes, a obra irá contar a história de uma mulher que, em profunda crise no casamento, abandona o filho e logo se arrepende, mas já não consegue encontrá-lo.

JULIANA PAES BRINCOU COM FÃS

A atriz Juliana Paes está em processo de gravação da série Pedaço de Mim, seu mais novo projeto para a plataforma de streaming Netflix. E nesta nova aventura, a artista viverá uma personagem que está grávida e precisou recorrer a próteses para deixar o papel realista. Com isso, ela se divertiu ao mostrar alguns cliques dos bastidores.

Em seu perfil oficial do Instagram nesta quinta-feira, 13, Juliana posou com seu barrigão à mostra no camarim da série. Com o registro, ela impressionou com o resultado da caracterização, que ficou super realista. A famosa ainda mostrou um porta-retrato de uma foto sua com o ator Vladimir Brichtta, que também integra o elenco da série.

"Pedaço de Mim - 05/07 na @netflixbrasil. Fotos que fiz dos bastidores", escreveu Juliana Paes na legenda da publicação. Nos comentários, ela ainda brincou com seu barrigão. "Local das gravações: Taubaté. BRINCADEIRA!", disse a atriz, em referência à Grávida de Taubaté.