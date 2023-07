Que susto! Parte do cenário da CNN cai na cabeça dos apresentadores

Ao vivo, os apresentadores do programa CNN Manhã foram atingidos por um pedaço do cenário que despencou do cenário do estúdio

Um vídeo do programa CNN Manhã, da CNN Rádio, circulou pela internet na manhã desta sexta-feira, 14, por causa de um momento inesperado! Uma parte do cenário da atração caiu na cabeça dos apresentadores Roberto Nonato e Nicole Fusco enquanto eles estavam ao vivo.

O vídeo mostrou quando um pedaço do cenário despencou do teto da atração bem em cima da bancada e atingiu a cabeça dos comunicadores. Nonato se assustou com o ocorrido e chegou a levantar da bancada.

Rapidamente, a CNN colocou o intervalo na atração. Ao voltar, o programa continuou normalmente, sem citar o que aconteceu. De acordo com a emissora, o incidente não causou danos ou ferimentos nos apresentadores.

Ex-apresentadora da CNN é contratada pela GloboNews

A jornalista Daniela Limafoi anunciada como a mais nova contratada da GloboNews no final de junho. Ela fará parte do time feminino do 'Conexão', ao lado de Leilane Neubarth e Camila Bomfim, a partir de julho.

A informação da contratação foi divulgada pelo perfil oficial do canal no Instagram. "Conhecida pela busca incansável por notícias exclusivas, a experiente jornalista Daniela Lima chega para enriquecer ainda mais o time feminino do #ConexãoGloboNews, que é ancorado diretamente de três das principais capitais do país. De São Paulo, a jornalista vai dividir o comando do telejornal - que passa a ser exibido das 9h30 às 13h - com Leilane Neubarth, no Rio de Janeiro, e Camila Bomfim, em Brasília", diz a postagem.

Daniela, vale dizer, apresentava o CNN 360, na CNN Brasil. Ela deixou a emissora após três anos. Em nota enviada a imprensa, o canal confirmou o desligamento. "A CNN Brasil e Daniela Lima comunicam que decidiram pelo encerramento do contrato de maneira amigável, a pedido da jornalista", diz o texto.

Segundo o colunista Lucas Pasin, do Splash, a assessoria da CNN Brasil comunicou que a emissora e a jornalista decidiram pelo encerramento do contrato de maneira amigável, a pedido de Daniela.