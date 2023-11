Que constrangimento! Ana Castela comete gafe inacreditável: "Meu pai tá vivo"

Entrevistada ao vivo na televisão, Ana Castela comete gafe; repórter precisou corrigir a cantora

A cantora Ana Castela passou por uma situação inusitada durante uma entrevista exibida neste final de semana. Uma das principais atrações de um festival de música sertaneja, ela se atrapalhou após o comentário de uma repórter.

A artista lembrava que uma das músicas que apresentou foi em homenagem ao pai. "Meu pai falou que era para eu aprender essa música para cantar para ele e graças a Deus eu virei Ana Castela e eu posso cantar para ele em cima dos palcos”, declarou ela ao vivo ao canal Multishow.

Foi então que a repórter Kenya Sade fez um comentário. "Que lindo! Imagina esse pai te olhando de lá, meu Deus, emocionado", declarou. Só que Ana Castela entendeu de forma equivocada a fala e corrigiu a repórter. "Meu pai está vivo", disparou.

A profissional então explicou que ela compreendeu errado a fala. “Não, não! Te olhando de lá do show, pelo amor de Deus”, disse. Visivelmente constrangida com a "gafe", Ana Castela chegou a "bater na madeira".

Veja abaixo o vídeo:

Ana Castela vira meme após confundir palavras de uma reporte sobre seu pai. pic.twitter.com/KWq1t4kmPz — Taylor Rubinick (@Taylornickfc) November 6, 2023

Ana Castela reatou o namoro

A cantora Ana Castela contou como anda a sua relação com o cantor Gustavo Mioto depois que eles reataram o namoro há poucas semanas. Os dois estão nos Estados Unidos por causa da turnê internacional dela e compromissos profissionais dele.

Em entrevista no site do colunista Leo Dias, a artista contou que eles estão se dando muito bem. “Tá maravilhoso. Estamos nos amando mil vezes mais. Andou junto hoje, Gustavo me levou para conhecer a Times Square… Hoje foi o dia do casal. Acho que na verdade essa separação foi meio que pra ver que a gente se ama e não é para ficar separado um do outro”, contou ela.