Qual é o estado de saúde de Datena após passar por cirurgia?

Filho de Datena revela como foi a cirurgia do pai na última quinta-feira, 5, e quando o pai deve voltar à TV

O apresentador José Luiz Datena passou por cirurgia na última quinta-feira, 5, conforme ele já tinha avisado seus fãs. Agora, o filho dele, Joel Datena, revelou como o pai está após o procedimento cirúrgico. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, Datena passou por procedimentos no coração em um hospital de São Paulo e está bem. O filho dele contou para a colunista que tudo correu dentro do previsto e Datena deve voltar ao trabalho em breve.

“Correu tudo bem, graças a Deus. Uma cirurgia tranquila, dentro do normal. Já está em plena recuperação. Deve ser uma recuperação rápida, com toda certeza, porque ele é forte. Fora que correu tudo muito bem. Agora é só esperar”, disse ele, e completou: “Talvez [ele volte à TV] no final da semana que vem, no mais tardar na outra, ele já esteja de volta, tá? Está tudo legal graças a Deus”.

Quando anunciou que iria passar por cirurgias, Datena não quis dar detalhes sobre os procedimentos que iria fazer. “Eu tenho impressão que Deus vai me ajudar muito. Mas mesmo com bons médicos, mesmo com um excelente hospital, eu gostaria que vocês orassem por mim e rezassem por mim, porque eu confio muito nos médicos, mas eu confio que Deus ilumina os médicos, entendeu? Então, são duas cirurgias meio que complexas, porque eu já tenho seis stents no coração”, afirmou ele.

E completou: “Então espero que vocês orem por mim e que daí uns cinco, seis dias eu possa voltar a estar com vocês. E espero que um dia todo mundo tenha condição de fazer a mesma condição que eu tenho, que todo mundo tenha condição de fazer essas cirurgias, esses agendamentos pelo SUS, porque o SUS salvou muita gente durante a pandemia”.

Datena conta sobre como é conviver com a diabetes

Recentemente, ennquanto conversava com Catia Fonseca, José Luiz Datena falou sobre como é importante as marcas produzirem alimentos pensando nas pessoas que tem diabetes. O jornalista diz que passa mal quando vai a um restaurante e não consome produtos que são direcionados para diabéticos.

“Tem tanta gente diabética. Com a alimentação de hoje você quase não percebe (a diferença entre açúcar e outros adoçantes). Eu já como, há mais de 30 anos, sem açúcar e pouco sal, quase nenhum sal. Eu não percebo diferença nenhuma quando eu como comida do jeito que eu tenho que comer. Agora quando eu vou a um restaurante, quando eu boto a comida na boca, eu passo mal na hora. Está ficando cada vez mais próximo do açúcar”, explicou.

“Outro dia eu tive uma hipoglicemia. Baixou a glicemia, eu tive que tomar refrigerante desses que tem muito açúcar, eu já não gostei do sabor. Eu prefiro diet. É um negócio impressionante. Você vai se adaptando e tem que ser pela alimentação. Os remédios ajudam, claro, mas se você não mantiver uma alimentação de acordo, realmente as complicações do diabetes são terríves”, relatou para sua colega de emissora.