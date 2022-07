Programa da GloboNews sofre mudança após morte do pai de Natuza Nery

A apresentadora Natuza Nery informou a morte repentina do pai, e explicou que o programa 'Central das Eleições' seria comandado por Andréia Sadi

CARAS Digital Publicado em 27/07/2022, às 20h00

O pai da apresentadora Natuza Nery, Neuber Rodrigues Nery, faleceu nesta quarta-feira, 27, e a GloboNews precisou fazer uma mudança às pressas no comando da Central das Eleições.

A jornalista Andréia Sadi, que está à frente do Estúdio i, foi escalada para apresentar o programa no lugar da colega, que foi afastada para se despedir do pai e ficar perto da família. Na atração seria realizada a sabatina com Ciro Gomes - candidato do PDT à presidência da República.

"É o terceiro dia de entrevista da nossa cobertura especial, mas hoje, sem a apresentação da nossa Natuza Nery, nossa amiga e colega, por uma razão muito triste. Morreu Neuber Rodrigues Nery, pai da Natuza. Eu e os meus colegas aqui, todos muitos tristes, prestamos a nossa solidariedade, mandamos todo o nosso carinho para ela e para toda a família dela", disse Sadi no começo da atração.

Logo em seguida, os jornalistas da GloboNews fizeram um momento de silêncio e começaram a entrevista com Ciro. O programa já entrevistou nesta semana Simone Tebet (MDB) e André Janones (Avante). Eles também tentaram conversar com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), mas eles não responderam os convites.

Confira:

Hoje @natuzanery não apresentará a #CentralDasEleições por uma razão muito triste: morreu Neuber Rodrigues Nery, pai da jornalista. A #GloboNews presta solidariedade e manda carinho para ela e toda a sua família. pic.twitter.com/k4139ObXev — GloboNews (@GloboNews) July 27, 2022

Natuza se pronuncia sobre a morte do pai

No Twitter, Natuza informou os seguidores sobre o falecimento de seu pai, e contou que Andréia Sadi iria apresentar a atração em seu lugar. "Gostaria de informar que meu pai nos deixou repentinamente nesta tarde. Por essa razão, não poderei apresentar a entrevista com o candidato Ciro Gomes. Minha amiga e parceira Andreia Sadi apresentará no meu lugar. Voltando para São Paulo para ficar com minha família e me despedir do meu pai", escreveu a jornalista.

Já no Instagram, ela publicou uma foto antiga em que aparece deitada no peito do pai, e lamentou a sua morte. "Gostaria de informar que meu pai passou mal nesta tarde e, infelizmente, nos deixou. Estou profundamente triste, destruída, e voltando para SP às pressas. Não apresentarei a entrevista com Ciro Gomes hoje à noite, mas minha amiga e parceira Andreia Sadi apresentará no meu lugar (valeu por tudo). Obrigada a todas e todos da @globonews e da TV Globo que me ajudaram neste momento. Não vou me esquecer", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Natuza Nery (@natuzanery)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!