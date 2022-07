Programa Cake Boss, de Buddy Valastro, será exibido na RedeTV!

RedeTV! anuncia que vai exibir temporada do programa Cake Boss e quadro com a chef Michele Crispim

CARAS Digital Publicado em 05/07/2022, às 18h58

Sucesso na TV fechada, o programa Cake Boss, de Buddy Valastro, será exibido na TV aberta pela RedeTV!. Nesta terça-feira, 5, a emissora anunciou que a atração internacional terá uma temporada exibida na telinha a partir de 9 de julho, às 17h30, sempre aos sábados, no Bloco Sessão Discovery+.

A ação é uma parceria da RedeTV! com o Discovery+ e contará com a exibição do Cake Boss e também com um quadro de conteúdo exclusivo sob o comando da chef Michele Crispim.

“Estou muito contente, animada para apresentar esse projeto na emissora. Sou uma grande fã do Buddy. Ele é um exemplo de dedicação, comprometimento e carisma. Nesse primeiro episódio vamos falar sobre acontecimentos muito importantes na vida da família Valastro e sobre alguns desafios na preparação de bolos imensos. Está imperdível”, disse ela.

E ela completou: “O Cake Boss na RedeTV é uma excelente oportunidade para o grande público conhecer um pouco mais sobre a história dessa confeitaria que conquistou o mundo”.

Michele Crispim

Buddy Valastro esteve no Brasil há poucas semanas

Famoso pela genialidade com os doces e por apresentar deliciosas batalhas gastronômicas na TV, Buddy Valastro, o Cake Boss, como é conhecido, mais uma vez aterrissou em solo verde e amarelo e admite: “Já me considero um cidadão brasileiro! Aqui, me sinto como uma estrela do rock! São os melhores fãs do mundo”, diz ele, celebrando cinco anos de sucesso de seus negócios no País.

Por falar em celebração, nos últimos tempos não faltam motivos para o chef norte-americano brindar. Há quase dois anos, ele sofreu um acidente em um armador de pinos de boliche e quase perdeu os movimentos da mão direita. Foram preciso cinco cirurgias e muita força de vontade para Buddy superar a adversidade e voltar a exercer sua arte. “Depois de tudo que passei, a maior lição foi ver a importância da família. Além disso, foi como um chacoalhão para mim no sentido de dar mais valor para as coisas simples, atividades cotidianas. De uma hora para a outra, eu não conseguia fazer isso, dependia de outras pessoas e não podia fazer o que mais amava, que é confeitar”, lembra ele, sem perder a esperança. “Desistir nunca foi opção. Nasci para fazer isso”, diz Buddy, que conferiu de perto o trabalho das seis unidades da Carlo’s Bakery, em São Paulo. Veja as fotos da visita dele ao Brasil aqui.