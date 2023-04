Produção do Encontro expõe podres de Manoel Soares em meio à guerra com Patrícia Poeta

Funcionários do programa detonam Manoel Soares por atitudes em meio às polêmicas com Patrícia Poeta

No meio de tantas polêmicas envolvendo os apresentadores do Encontro, da TV Globo, Patrícia Poeta (46) e Manoel Soares (43), alguns colegas de trabalho da dupla deram depoimentos que abalaram as estruturas da internet! Pelo que parece, o ativista não é muito bem visto pelos produtores da emissora, principalmente pela forma como se comporta nos bastidores do programa.

De acordo com a jornalista Isabele Benito, do Fofocalizando, no SBT, alguns funcionários da emissora carioca não vão com a cara do apresentador. Ela escutou colaboradores tanto do É de Casa, que ele comandava antigamente, quanto da nova atração que divide com a ex-âncora do Jornal Nacional.

Resumidamente, todos eles concordam que não existe um “santo” na guerra entre os dois, porém, muitos não estão conseguindo aguentar ver as injustiças, como se Manoel fosse um coitadinho na situação toda. Soares é visto como “insuportável” pelos trabalhadores de forma unânime, pelo menos pelos que foram ouvidos por Isabele.

O que aconteceu para que Manoel Soares tivesse tamanha má fama nos bastidores do programa de sábado, foi que ele criou atritos, e que aparentemente, estaria repetindo as mesmas atitudes no Encontro. Há quem acredite também que o apresentador esteja tentando se beneficiar dos ataques vindos dos fãs de Patrícia Poeta.

“Patrícia está tentando não chamar mais Manoel de parceiro, o chamando apenas pelo nome no ar para não soar falso. Ela está mal mesmo”, apontou a fonte ouvida pela jornalista do Fofocalizando. Parece que essa história ainda vai muito longe.

Patrícia Poeta fala sobre rumores de climão com Manoel Soares

A apresentadora Patrícia Poeta (46) explicou o que aconteceu durante o trecho do programa Encontro, da Globo, que viralizou na internet nesta segunda-feira, 3. A comunicadora foi alvo de comentários de que ela teria criado um climão com Manoel Soares (43) ao interromper uma declaração dele ao vivo e passou dele na câmera.

Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do site UOL, ela contou que se desculpou logo depois do ocorrido e que apenas estava tentando resolver um problema tecnológico na atração. “Foi uma casualidade, das várias, que podem acontecer num programa ao vivo. Estava tendo dificuldade com uma nova tecnologia e estava procurando ajuda para fazer acontecer. Tanto que no momento que percebi o que tinha acontecido, imediatamente já me desculpei. Coisas de programa ao vivo”, disse ela.

