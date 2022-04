Primeiro trailer da 4ª temporada de 'Stranger Things' mostra batalha épica se aproximando

Netflix libera trailer arrepiante e com muito suspense da 4ª temporada de 'Stranger Things'

Redação Publicado em 12/04/2022, às 13h08

A Netflix liberou na manhã desta terça-feira, 12, o primeiro trailer completo da 4ª temporada de Stranger Things.

O vídeo promocional está repleto de suspense e emite um pequeno spoiler de uma guerra que está se aproximando nos episódios.

No trailer, de três minutos, nós conseguimos ver as consequências da terceira temporada, com Hopper (David Harbour) dado como morto e Joyce (Winona Ryder) começando uma nova vida após se mudar para a Califórnia com Will (Noah Schnapp) e Eleven (Millie Bobby Brown).

A primeira parte da nova temporada está marcado para estrear no 27 de maio!

Sinopse 4ª temporada de Stranger Things:

A trama se passará seis meses depois da batalha de Starcourt. "O grupo de amigos se separa pela primeira vez — enquanto passam por um período turbulento na escola, que dificulta ainda mais as coisas. Nesse momento vulnerável, surge uma nova ameaça sobrenatural ainda mais terrível, trazendo um grande mistério que pode ser a chave para acabar com os horrores do Mundo Invertido", diz a sinopse oficial.