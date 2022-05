Primeiro barraco agita a estreia da nova temporada do 'Power Couple'

Primeiro barraco marca a estreia da nova temporada do reality 'Power Couple', exibido pela Record TV

CARAS Digital Publicado em 03/05/2022, às 08h54

A nova temporada do Power Couple Brasil estreou na noite desta segunda-feira, 2, na telinha da Record e já chegou com tudo!

No primeiro episódio da edição, um barraco masculino agitou o elenco do reality show de casais que deu o que falar também nas redes sociais.

Matheus Sampaio se irritou ao ser chamado de "vtzeiro" por João Hadad e os dois participantes discutiram na madrugada desta terça-feira, 3, logo depois do término do programa ao vivo.

Discussão dentro da casa

"Não tem conversa", gritou Matheus dentro do confinamento. A confusão teve início ao João afirmar que, mais cedo, Matheus disse que o "pau estava torando" no Power Couple com a intenção de criar uma polêmica dentro da casa.

"Eu não tenho medo de você, não", provocou Matheus. "Muito menos eu de você. Eu estou de boa!", retrucou João, mostrando que a temporada deve pegar fogo.