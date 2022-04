Veja Xuxa caracterizada como Drag Queen para a série 'Caravana de Drags'

A série original Prime Video, apresentada por Xuxa Meneghel e Ikaro Kadoshi, recebeu suas primeiras imagens

Redação Publicado em 26/04/2022, às 09h00

O Prime Video anuncia nesta semana, 25, que seu novo reality show brasileiro Original Amazon, Caravana das Drags, apresentado por Xuxa Meneghel (59), a mais famosa apresentadora da televisão brasileira, e Ikaro Kadoshi, uma das drag queens mais reconhecidas do país, começará a ser filmado em 15 de abril.

O início das produções será marcado pela partida do ônibus de São Paulo rumo à sua primeira parada: o Rio de Janeiro (RJ). As cidades de Goiânia (GO), Diamantina (MG), Salvador (BA), Recife e Olinda (PE), Fortaleza (CE), São Luís (MA) e Belém (PA) também estão confirmadas no itinerário da competição.

Para despertar ainda mais a ansiedade com o início das gravações, a CARAS Brasil recebeu com exclusividade as primeiras imagens dos apresentadores no set do primeiro episódio da competição.

Sobre o Caravana das Drags:

Durante nove episódios, o programa seguirá dez artistas drag brasileiras em uma competição pelo título de “Drag Soberana da Caravana”, enquanto elas viajam para várias cidades brasileiras em um ônibus extravagantemente decorado. Na competição, cada local demandará criatividade e adaptação das competidoras, que irão enfrentar diferentes desafios inspirados em diferentes tradições culturais brasileiras.

As performances serão avaliadas por um grupo de jurados composto pelas apresentadoras e por convidados especiais, que representarão as diferentes culturas regionais. A cada episódio uma drag será eliminada, até que restem as finalistas.

Além do mais, o formato de Caravana das Drags foi criado e desenvolvido exclusivamente para o Prime Video e estará disponível no serviço em mais de 240 países e territórios em todo o mundo.