Prime Video lança o teaser trailer da terceira temporada de 'The Boys'

The Boys, série do Amazon Studios e Sony Pictures Television indicada ao Emmy retorna com novos episódios e muita aventura

Redação Publicado em 12/03/2022, às 15h41

O Prime Video lança na manhã deste sábado, 12, o primeiro teaser trailer oficial da 3ª temporada da série indicada ao Emmy The Boys. O anúncio foi feito durante o painel da produção no festival South by Southwest (SXSW).

Durante o painel - moderado pelo ator Christian Slater, que dubla um personagem da série antológica animada The Boys Presents: Diabolical - membros do elenco e o showrunner Eric Kripke revelaram detalhes sobre a próxima temporada da série de super-heróis favorita dos fãs.

O teaser mostra apenas alguns dos momentos verdadeiramente diabólicos que vêm pela frente e oferece um vislumbre de todos os personagens favoritos dos fãs e novos rostos da terceira temporada de The Boys.

O vídeo também conta com a música inédita Bones, da banda vencedora do Grammy Imagine Dragons, o primeiro single do próximo álbum do grupo intitulado Mercury - Act 2.

A 3ª temporada será lançada exclusivamente no Prime Video em mais de 240 países e territórios no dia 3 de junho, com três episódios. Após a estreia, será lançado um episódio novo a cada sexta-feira seguinte, levando ao final da temporada em 8 de julho.

Sobre The Boys:

The Boys é uma versão divertida e irreverente do que acontece quando super-heróis - que são tão populares quanto celebridades, tão influentes quanto políticos e tão reverenciados quanto deuses - abusam de seus superpoderes em vez de usá-los para o bem. Com a intenção de impedir os super-heróis corruptos, um grupo de vigilantes continua sua busca heróica para expor a verdade sobre o grupo The Seven e a Vought - o conglomerado multibilionário que gerencia os super-heróis e encobre seus segredos sujos. É uma luta entre o aparentemente impotente contra o superpoderoso.

A terceira temporada da série conta com Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capon, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit e Jensen Ackles no elenco.