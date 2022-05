Power Couple: Mussunzinho erra em prova e Karol se irrita com o ator

Mussunzinho erra em prova masculina e Karol se irrita com o marido no reality 'Power Couple'

CARAS Digital Publicado em 04/05/2022, às 09h32

A nova temporada do reality show Power Couple Brasil começou com tudo no início desta semana e já apresentou alguns famosos se desentendendo na competição.

Karoline Menezes se irritou bastante com o marido Mussunzinho após o ator errar na Prova dos Homens que aconteceu na sexta edição do programa exibido pela Record TV.

A fúria do casal famoso foi mostrada no episódio desta terça-feira, 3, que exaltou alguns ocorridos nos primeiros dias. "A gente tem que estar em sintonia!", reclamou a empresária ao falar com o artista.

Outra discussão

A ex-BBB Ivy Moraes e o seu companheiro Fernando Borges também perderam o controle e acabaram se estranhando após a dinâmica que agitou o jogo acirrado do Power Couple 6.