Power Couple: Dinei se irrita e alfineta participante na cozinha

Ex-jogador Dinei se irrita com participante e manda indiretas na cozinha do 'Power Couple'

CARAS Digital Publicado em 05/05/2022, às 08h59

O programa Power Couple Brasildesta quarta-feira, 4, mostrou alguns dos principais acontecimentos dentro da casa repleta de casais famosos.

No episódio exibido pela Record TV, o público viu o ex-jogador Dinei mostrar uma certa irritação com outros participantes na cozinha do confinamento, um dos locais mais disputados do local.

Em uma recente conversa com Baronesa e Rogério, o esportista falou que "aprender" é a palavra da vez entre os concorrentes, e que eles não estão ali para isso na atração.

Soltou o verbo!

"Tô vendo todo mundo ali na mesa, nas casas deles nunca ficaram assim. Aqui no programa é 'eu quero aprender', 'quero aprender a cozinhar isso', é a moda aqui na casa. O programa não é de cozinha!", disparou Dinei no Power Couple Brasil.