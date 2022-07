Pouco antes de estrearem série juntas, Alice Wegmann e Rafa Kalimann surgem coladinhas em fotos arrasadoras

Alice Wegmann e Rafa Kalimann, que estão juntas no elenco de Rensga Hits!, surgiram coladinhas em fotos arrasadoras

CARAS Digital Publicado em 31/07/2022, às 14h40

Neste domingo, 31, Alice Wegmann (26) e Rafa Kalimann (29) decidiram celebrar a amizade que começou nas gravações de Rensga Hits! publicando algumas fotos arrasadoras.

Alice compartilhou uma sequência de registros onde ela aparece coladinha com a amiga, enquanto elas faziam caras e bocas para a câmera e se abraçavam carinhosamente, esbanjando toda sua beleza.

Na legenda, Alice mostrou sua ansiedade com a estreia da série original do Globoplay: ''A passarinha Raíssa Medeiros e influneja Paloma passando na sua timeline pra avisar que faltam 3 dias pra estreia de Rensga Hits!"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindas!", disse um. "Ansiosa para conhecer a Raissa e a Paloma!", escreveu outro. "Tô ansiosa! Venham com tudo", falou um terceiro.

Confira as fotos arrasadoras de Alice Wegmann e Rafa Kalimann:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alice Wegmann (@alicewegmann)

Rafa Kalimann e José Loreto curtem praia com amigos

Recentemente, Rafa Kalimann e José Loreto foram flagrados curtindo uma praia juntos e na companhia de outros amigos.

Os dois, que estão solteiros, agitaram as redes sociais quando mostraram uma grande sintonia durante uma participação no Domingão do Huck.

