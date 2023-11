Por que Ana Hickmann não estava no Hoje Em Dia desta terça-feira?

Ana Hickmann não apareceu no programa Hoje Em Dia nesta terça-feira e o motivo veio à tona

A apresentadora Ana Hickmann não esteve no estúdio do programa Hoje Em Dia, da Record TV, nesta terça-feira, 14, e a ausência dela foi sentida pelos telespectadores. Com isso, o motivo da ausência dela na atração foi revelado.

De acordo com o colunista Leo Dias, Ana não esteve na atração porque não era o seu dia de trabalho na emissora. Os apresentadores do programa seguem uma escala mensal e Ana já não iria apresentar o programa nesta terça. "Ela não vai todos os dias da semana, porque há um rodízio entre os apresentadores", disse a assessoria de imprensa.

A previsão é que Ana Hickmann esteja ao vivo nos programas de quarta-feira, 15, e de quinta-feira, 16.

Vale lembrar que Hickmann esteve no programa de segunda-feira, 13, e falou sobre a atual fase de sua vida pessoal, já que ela teve um desentendimento com o marido, Alexandre Correa, no final de semana e chegou a abrir um boletim de ocorrência. Ao vivo, ela contou que está bem, mas ainda não se sente pronta para falar sobre os detalhes do que aconteceu.

"Quero agradecer o carinho e o apoio de todo mundo. Está sendo um momento difícil para mim, pro meu filho e para minha família. Ainda não estou pronta para falar a respeito. Assim que eu estiver pronta, mais forte, eu prometo trazer o que está dentro do meu coração. Obrigada", disse ela.

Irmã de Ana Hickmann apoia a comunicadora

A modelo Isabel Hickmann demonstrou o seu apoio para a irmã, a apresentadora Ana Hickmann, por meio das redes sociais. Nesta semana, a comunicadora virou assunto nas redes sociais após um desentendimento com o marido, o empresário Alexandre Correia, na casa deles em Itu, no interior de São Paulo. Ela chegou a ir a uma delegacia para abrir um boletim de ocorrência sobre a discussão do casal.

Com a repercussão do assunto, Isabel fez uma homenagem para a irmã. Nos stories do Instagram, ela mostrou uma foto das duas juntas e falou sobre a força delas na vida. “A vida sempre nos obrigou a ser fortes. Dessa vez não será diferente e vai ficar tudo bem”, disse ela.

++ Marido de Ana Hickmann diz que ainda não falou com ela após o desentendimento