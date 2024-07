Por onde anda? Atriz de Alma Gêmea pausou carreira para cuidar dos filhos

Morando nos Estados Unidos, a atriz que interpretou Dalila, em Alma Gêmea, trabalhou como designer de interiores e é professora yoga

Fernanda Machado, atualmente no ar na reprise de Alma Gêmea, no Vale a Pena Ver de Novo, estreou na Globo em 2004, na novela Começar de Novo, mas foi a partir de 2007, ao viver Joana, em Paraíso Tropical, que ficou conhecida em todo o Brasil. Após outros sucessos na emissora, a atriz se afastou das telinhas e foi viver nos Estados Unidos, onde trabalhou como designer de interiores e é professora de yoga.

Em Alma Gêmea, exibida originalmente em 2005, a atriz deu vida à Dalila, uma personagem que iniciou a trama como vilã e terminou como mocinha e foi um grande sucesso. Fernanda também participou das novelas Caras & Bocas, em 2009, e Insensato Coração, em 2011, além de ter feito séries e outras programações.

Já morando na California, para acompanhar o marido, Roberto Rinskin, nos negócios da família, Fernanda realizou o seu último trabalho como atriz vivendo Andreia, na série Impuros. Ainda quando estava gravando a segunda temporada, a artista descobriu a sua segunda gravidez, o que a impulsionou a deixar o trabalho para se dedicar à maternidade: “Eu dei a ideia deles mataram a personagem, porque eu moro do outro lado do mundo, infelizmente eu estou na California e não teria como eu ter meu segundo filho e voltar correndo, ou então voltar, gravar grávida.” contou em entrevista exclusiva à Contigo!, no ano passado.

Na ocasião, Fernanda deu detalhes sobre o seu afastamento das telinhas para estar com os filhos, Lucca e Leo: “Eu acho que essa conexão de filho, pai e mãe é extremamente necessária para o crescimento deles (...) Eu quero cuidar, eu quero educar, então tive que desacelerar a minha carreira como atriz.”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Machado (@realfemachado)

Mesmo com saudade da atuação e do Brasil, Fernanda confessou que a maternidade é a sua maior realização: "Não existe experiência mais incrível. Ser mãe é uma oportunidade muito grande de crescimento e amadurecimento como ser humano. É muito difícil, não é fácil, mas é muito extraordinário. Não tem nada que se compare.” ressaltou à Contigo!.

Trabalhando como designer de interiores e professora de yoga, Fernanda falou sobre as profissões em entrevista ao extinto Vídeo Show, da Globo: “Estudei [yoga], me aprofundei e passei a dar aulas, o que me realizou e me reaproximou do processo criativo. Como designer de interiores já fiz alguns projetos, o que também me trouxe esse resultado. Sempre tive paixão por arquitetura. Mas confesso que tenho saudade do público.”

Afastada das gravações até hoje, Fernanda utiliza as redes sociais para compartilhar momentos em família, estilo de vida e recordações dos seus trabalhos nas telinhas e no teatro.