Poliana Abritta tropeça no 'Fantástico' e assusta telespectadores; veja vídeo

Poliana Abritta quase cai no palco do Fantástico ao encerrar a edição do último domingo. Assista ao vídeo

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 09h23 - Atualizado às 09h41

A apresentadora Poliana Abritta (47) deu um susto nos telespectadores do Fantástico na noite do último domingo, 23. Ela tropeçou ao sair do palco da atração e quase caiu no cenário.

O momento aconteceu durante o encerramento do Fantástico. Poliana se despediu do público e caminhou para a lateral do cenário. Ao sair do local, ela tropeçou e precisou se equilibrar para não cair no chão.

O vídeo do momento repercutiu nas redes sociais.

Poliana Abritta mostra nova foto com o marido

Durante suas últimas férias, a apresentadora Poliana Abritta viajou com o marido, Chico Walcacer, e registrou uma foto do casal nas redes sociais. Os dois foram curtir os dias de descanso na cidade de Nova York, nos Estados Unidos.

“Um casal de férias passando para desejar uma ótima noite de domingo!”, disse ela na legenda.

Poliana e Chico se casaram em uma cerimônia intimista no início de 2021. Os dois não têm filhos juntos, mas cada um deles tem três filhos de relacionamentos anteriores.