Pivô da separação de Iza e Yuri Lima é rejeitada em ‘A Fazenda’: “Nunca”

Apontada como pivô na separação de Iza e Yuri Lima, Kevelin Gomes é recusada para participar de reality show da Record; entenda

Apontada como pivô na separação de Iza e Yuri Lima, Kevelin Gomes foi rejeitada para participar do reality show rural 'A Fazenda’ da Record. Em nota, a emissora negou os rumores de que a influenciadora digital estivesse sendo cotada para o programa e confirmou que ela não estará entre os participantes deste ano pelo menos.

Tudo começou depois que Iza divulgou um vídeo em suas redes sociais revelando que foi traída durante sua gestação e que decidiu pôr um fim em seu relacionamento com o jogador de futebol. Além disso, a cantora afirmou que seus seguidores logo conheceriam a suposta amante, já que ela gostaria de ser reconhecida pelo público.

“Ele me traiu, mantinha conversas com uma pessoa que já tinha ficado com ela, né? Antes de ficar comigo, não parou de conversar com ela. E vocês vão conhecê-la, porque ela quer muito ser conhecida. Mantinha conversas com ela em altos níveis, e para mim, isso já é uma quebra de confiança muito grande”, a cantora afirmou em seu relato.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)

Pouco depois, Kevelin se pronunciou em um vídeo, e surgiram especulações de que a influenciadora estaria com presença garantida no celeiro das subcelebridades após a polêmica. No entanto, a Record fez questão de desmentir o burburinho publicamente: "A Record esclarece que a criadora de conteúdo Kevelin Gomes nunca foi cotada”, iniciaram ao Notícias da TV.

“Consequentemente, ela não estará em A Fazenda 16", a emissora se manifestou e deu um fim aos rumores. Vale lembrar que ao se pronunciar pela primeira vez, Kevelin afirmou que foi surpreendida com os boatos sobre a traição: “Passando para desejar um ótimo dia para todos e avisar que apesar de todas as críticas, haters e ameaças, eu estou bem”, disse.

“Fui pega de surpresa. Neste momento estou ainda tentando colocar a cabeça no lugar para aparecer aqui e contar a real versão dos fatos”, ela declarou. Posteriormente, Kevelin publicou um vídeo para esclarecer a situação. Ela nega que tenha se encontrado com o jogador de futebol, mas afirmou ter trocado mensagens com ele.

“E nunca o procurei, nunca mandei mensagem para essa pessoa. Eu sou uma pessoa livre, solteira, independente, tenho uma vida equilibrada, tenho minhas práticas, minha família. Nunca quis ferir um casamento, uma gravidez, isso jamais seria da minha índole. Eu tenho meu trabalho, as minhas práticas, e não me envergonho disso”, disse a mulher apontada como pivô da separação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @kevelin___gomes

Iza tem entrevista cortada na Globo:

O programa 'Conversa com Bial', da TV Globo, exibirá nesta sexta-feira, 12, uma entrevista com a cantora Iza, que está à espera de sua primeira filha, Nala. Como o bate-papo com Pedro Bial aconteceu antes da artista revelar o fim de seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima após a descoberta de uma traição, o material passará por uma edição.