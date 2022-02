Pérola Faria recorda personagem em 'Páginas da Vida' e ganha elogios: ''Que linda''

A atriz Pérola Faria recebeu elogios ao recordar algumas fotos de sua personagem na novela 'Páginas da Vida'

CARAS Digital Publicado em 14/02/2022, às 16h33

Pérola Faria (30) usou as redes sociais para recordar alguns cliques antigos.

Nesta segunda-feira, 14, a atriz compartilhou em seu perfil no Instagram algumas fotos de quando interpretou Giselle, na novela Páginas da Vida, que está sendo reprisada no Canal Viva, e ganhou elogios dos seguidores.

"Será que essa adolescente já imaginava que hoje estaria grávida de um menininho?! #paginasdavida #canalviva", escreveu a artista, que está à espera do primeiro filho com o ator Mario Bregieira.

Os fãs ficaram encantados com os registros. "Que linda", disse uma seguidora. "Maravilhosa. Que Deus abençoe sua nova fase", falou outra. "Como o tempo passa rápido. Estou assistindo à novela. Você está ótima. Parabéns pelo baby", falou uma fã.

Noivado e gravidez

Pérola Faria anunciou o noivado com Mario Bregieira no final de janeiro. A atriz publicou uma foto de seu anel de noivado e dividiu a notícia com os seguidores.

Três dias após anunciar seu noivado, ela anunciou que está grávida pela primeira vez. "Estou muito feliz, emocionada e animada com esta nova fase da minha vida. Veio no momento perfeito. Tenho cuidado ainda mais de mim agora. Mais um sonho se realizando. Estava muito ansiosa para dividir essa novidade", disse ela em entrevista à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Confira: