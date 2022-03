The Penguin: DC e HBO Max oficializam minissérie derivada de 'Batman': ''Toda história tem um começo''

DC e HBO Max anunciam série derivada de 'The Batman', de Matt Reeves, com o vilão Pinguim

André Luiz Freitas Publicado em 10/03/2022, às 11h00

A DC e a HBO Max oficializaram na noite da última quarta-feira, 9, a minissérie The Penguin. O universo iniciado em The Batman (2022), de Matt Reeves (55), será expandido com uma série do vilão.

Intitulado provisoriamente como The Penguin, a produção chegará com exclusividade na plataforma de streaming no futuro, e promete se tratar de uma história de origem do personagem.

Através do Twitter, a editora confirmou o retorno do ator Colin Farrell (45) no papel, que também será creditado como produtor-executivo ao lado de Matt Reeves, Dylan Clark e Lauren LeFranc.

"O mundo que Matt Reeves criou para 'The Batman' merece um olhar mais profundo por meio da visão de Oswald Cobblepot. Eu não poderia estar mais animado em continuar esta exploração de Oz à medida que ele se torna O Pinguim. Será bom tê-lo de volta às ruas de Gotham para um pouco de loucura e caos", diz Colin Farrell.

O cineasta contou à Variety que ainda não sabe se irá dirigir o seriado que está em desenvolvimento, mas que a trama será focada na ascensão de Oswald Cobblepot como chefão do crime de Gotham.

DC e HBO Max oficializam minissérie de The Penguin: