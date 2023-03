Pedido de café de Pedro Pascal, de The Last of Us, viraliza; Entenda

Ator de The Last of Us e The Mandalorian, Pedro Pascal chama atenção por pedido em cafeteria

O ator chileno Pedro Pascal (47) conhecido por séries como The Last of Us e The Mandalorian, viralizou nas redes sociais por conta de seu pedido numa cafeteria. Depois que os fãs conseguiram ver o que o famoso pedia, que estava escrito no copo de um vídeo em que Pedro dá um autógrafo a um fã, muitos ficaram chocados.

Pedro Pascal pediu seis doses de expresso com gelo extra. Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, uma dose de café espresso contém cerca de 63 mg de cafeína, ou seja, a bebida especial do ator chega a ter quase 400 mg de cafeína.

O pedido impressionantemente bizarro do ator fez com que muitos internautas tentassem experimentar o que ele pedia, gerando diversas reações divertidas, chegando a fazer o pedido no mesmo estabelecimento que Pedro Pascal. “Essa é uma quantidade violenta de café”, disse um. “É exaustivo segurar a internet inteira sozinho”, brincou outro, completando, elogiando o ator.

O ator, que já vivia grande sucesso, atingiu o ápice recentemente, ao estrelar a série The Last Of Us, adaptação de um jogo de videogame de mesmo nome. Protagonizada por Pedro e Bella Ramsay (19), a série tem uma primeira temporada com nove episódios, lançados todos os domingos, e por enquanto, apenas dois foram lançados.

The Last of Us relata os acontecimentos da civilização moderna 20 anos depois de ter sido destruída pela infecção derivada de um fungo mutante do gênero Cordyceps. Joel (Pedro) é um sobrevivente experiente do apocalipse e é contratado para contrabandear Ellie (Bella), de apenas 14 anos, para fora da zona de quarentena. O trabalho, porém, se transforma em uma jornada árdua e brutal, pois os dois precisam atravessar os Estados Unidos da América com a ajuda um do outro para conseguir sobreviver. Ellie pode ser a chave para a cura da infecção que transforma seres humanos contaminados em zumbis canibais.