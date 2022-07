Paula Barbosa canta ao lado de Silvero Pereira nos bastidores de 'Pantanal'

A atriz Paula Barbosa postou um vídeo cantando a capela ao lado de Silvero Pereira

CARAS Digital Publicado em 12/07/2022, às 15h42

Nesta terça-feira, 12, Paula Barbosa (35) dividiu um momento muito especial ao lado de Silvero Pereira (40) nas redes sociais.

Durante os bastidores da gravação da novela Pantanal, da TV Globo, os interpretes de Zefa e Zaquieu decidiram cantar a capela a música Romaria, e encantaram os fãs.

Ao dividir o momento, Paula rasgou elogios para o colega de trabalho. "Capela no intervalo de gravação com esse lindo que sou muito fã! Além de talentosíssimo uma pessoa encantadora. Um presente conhecer você! @silveropereira", escreveu a atriz na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram os artistas. "Que lindo", disse uma seguidora. "Que coisa mais linda. Arrasaram", afirmou outra. "Linda, parabéns. Além de atriz, canta muito bem", falou uma terceira.

Cliques de biquíni

A atriz Paula Barbosa elevou a temperatura das redes sociais ao posar apenas de biquíni na janela de uma casa com vista para a natureza.

A atriz colocou o corpão para jogo ao aparecer com o look mínimo em fotos de costas e de lado. Nas imagens, a famosa deixou à mostra seu corpo magérrima e também uma parte das tatuagens que tem nas costas. "Da minha sessão de fotos na janela do quarto", disse ela na legenda.

Confira: