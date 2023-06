Patricia Poeta surge descalça nos bastidores do programa Encontro

Patricia Poeta surpreende os fãs ao mostrar diversão após o fim do programa Encontro

A apresentadora Patricia Poeta compartilhou um vídeo inusitado sobre os bastidores do programa Encontro, da Globo, nesta sexta-feira, 16. Logo após o fim da atração ao vivo na TV, ela desceu do salto e ficou descalça no estúdio da atração.

Com um jeito descontraído, ela surgiu dançando ao lado da plateia e do convidado Arlindinho com os sapatos na mão. Na legenda, ela brincou sobre o clima de diversão após o trabalho.

"O melhor de tudo? Bastidor! O programa acaba, mas a gente segue se divertindo! Sextamos com gosto! E com esse cara que adorooooo: Arlindinho. Toda a vez que ele vem é isso: uma festa! Valeu, amigo. A gente se joga. Bom fim de semana, pessoal!", afirmou ela na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patrícia Poeta (@patriciapoeta)

Patricia Poeta fala de sua paixão por Fernando de Noronha

Em uma entrevista na Revista CARAS, Patricia Poeta falou sobre a sua paixão por Fernando de Noronha. Ela contou que adora passar as férias na região. “Noronha é um lugar mágico, com paisagens lindas e uma energia incrível. Saio da ilha revigorada, feliz, mais leve e pronta para encarar os nossos desafios diários”, disse ela.

Então, ela contou como é o seu roteiro em Noronha. “Minha primeira parada é a Praia da Conceição, aos pés do Morro do Pico. Sempre vou lá bater um papo com Iemanjá e agradecer. Também curto muito a Praia da Cacimba do Padre e todo o visual do Mirante do Boldró. O que não faltam são praias lindas e paisagens maravilhosas! A praia do Sancho, então, é uma das mais lindas e incríveis do mundo. Eu também não perco por nada o Festival do Zé Maria. Sempre vou. Lá é muito alto-astral e uma forma de reencontrar os amigos também”, comentou.