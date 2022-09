Patrícia Poeta registra encontro com Claudia Raia: "Adorei te reencontrar"

Convidada do 'Encontro' desta quinta-feira, 15, Claudia Raia posou sorridente ao lado de Patrícia Poeta

Redação Publicado em 15/09/2022, às 13h57

A atriz Claudia Raia (55) foi a convidada especial do 'Encontro' desta quinta-feira, 15, e aproveitou os bastidores para posar ao lado de Patrícia Poeta.

Através de seu perfil do Instagram, Patrícia Poeta, apresentadora do 'Encontro', compartilhou uma série de fotos nos bastidores do programa, e surgiu sorridente ao lado da atriz Claudia Raia.

Na legenda do post, Patrícia Poeta se declarou para a atriz, celebrando o encontro: "A quinta foi com essa mulher que é um espetáculo à parte: @claudiaraiaAdorei te reencontrar, Claudia, querida! Obrigada pela companhia, pessoal! Valeu, plateia! Gratidão sempre", disse.

A apresentadora, que sempre arrasa com suas produções para o programa matinal, desta vez, surgiu com uma jaquetinha azul e um vestido preto.

Confira as fotos publicadas por Patrícia Poeta ao lado de Claudia Raia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patrícia Poeta (@patriciapoeta)

PATRÍCIA POETA APOSTA EM LOOK OUSADO PARA SAIR

A apresentadora Patrícia Poeta (45) caprichou no look para curtir uma noitada no último final de semana. Em sua rede social, ela publicou um registro antes da saída e surpreendeu com a escolha da peça para o momento livre. Na foto tirada no espelho de seu prédio no Rio de Janeiro, a jornalista global apareceu arrasadora usando um vestido de mangas com fenda no limite na perna. Com uma estampa mais tradicional, a roupa foi combinada com sapatos pretos de salto.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!