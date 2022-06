Patrícia Poeta posa com Luciano Huck e Maísa nos bastidores do 'Domingão'

Patrícia Poeta participa do 'Dança dos Famosos' e posa com Luciano Huck e Maísa nos bastidores do 'Domingão'

Redação Publicado em 19/06/2022, às 14h56

Patrícia Poeta (44) é uma das artistas confirmadas na banca do Jurí Artístico do Dança dos Famosos deste domingo, 19, no Domingão. Um dos estilos mais esperados, o tango, será apresentado pelos artistas na reta final do quadro.

Sem esconder a felicidade, a apresentadora do É De Casa usou as redes sociais, nesta manhã, para compartilhar diversos cliques dos bastidores, incluindo uma foto com o apresentador Luciano Huck e com a atriz Maísa Silva.

"Esse domingão é com ele: Luciano Huck. E com uma turma muito animada! (incluindo a super plateia, claro!) Ótimo dia, pessoal!", escreveu ela no registro.

Para o programa, a empresária apostou em um vestido prateado brilhante, acessórios extravagantes e cabelos presos, estilo que destacou ainda mais a sua beleza.

Vale lembrar que Patricia Poeta se prepara para assumir o comando do programa Encontro, da Globo. Após a saída de Fátima Bernardes (59) da atração, ela vai se tornar a nova titular do programa ao lado de Manoel Soares a partir do próximo mês.

Patrícia Poeta participa do 'Domingão' e posa com Luciano Huck e Maísa Silva nos bastidores: