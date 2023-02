Patricia Poeta fala de Gloria Maria: 'Ela estava mal'

Na abertura do programa Encontro, Patricia Poeta lamenta a morte de Gloria Maria e revela que ela estava internada antes de sua morte

A apresentadora Patricia Poeta abriu o programa Encontro, da Globo, nesta quinta-feira, 2, lamentando a morte da jornalista Gloria Maria. Ela revelou que a colega de profissão estava internada no Rio de Janeiro em seus últimos dias de vida.

“A gente, obviamente, tinha informações de Gloria. Ela estava mal, internada no hospital, mas sempre com a pontinha de esperança de que ela sairia de novo dessa. Receber a notícia é muito difícil e fazer o programa agora é humanamente desafiador”, disse ela.

Além disso, Poeta também disse: “A gente começa com o coração apertado, reunindo forças para falar da colega tão querida. Gloria Maria morreu hoje no Rio de Janeiro. Ela teve câncer de pulmão com metástase no cérebro. Gloria deixa duas filhas, a Maria de 15 anos, a Laura de 14. Era carioca, filha de um alfaiate e uma dona de casa. Ela estreou como repórter na Globo em 1971.A Gloria foi pioneira em inumeras vezes, ela foi a primeira a entrar ao vivo e em cores no Jornal Nacional. Ela era realmente incrível, gigante”.

Por sua vez, Manoel Soares declarou: “Em todo momento que eu tive a alegria de estar perto dela, ela sempre deixou nítido que tudo é possível. A Gloria ela é a personificação do que nós chamamos de vitória. Porque quando você olha a filha de um alfaiate, vindo de uma comunidade pobre e virando o que ela virou, deixa nítido que tudo é possível. Ela é a nossa referência maior. Ela parte no dia de Yemanjá. A gente vai fazer um programa lindo em homenagem a nossa grande guerreira, mas vamos dar as mãos e fazer brilhar”.