Patrícia Poeta elege look laranja para comandar o 'Encontro' e surpreende internautas com a beleza

Apresentadora do 'Encontro', Patrícia Poeta surgiu belíssima em um look laranja e encantou os internautas

Redação Publicado em 26/10/2022, às 12h11

A apresentadora Patrícia Poeta (46) está sempre arrasando com suas produções para o programa matinal, Encontro. E nesta quarta-feira, 26, não foi diferente, Poeta elegeu um look laranja e impressionou internautas com sua beleza.

Através de seu perfil oficial do Instagram, Patrícia Poeta compartilhou uma sequência de fotos mostrando como foi o programa do dia.

Para mais um dia de Encontro, Patrícia Poeta elegeu um look laranja! Ela combinou uma calça e uma blusa com manga única, ambas do mesmo tom.

Não demorou para os seguidores de Patrícia Poeta marcarem presença nos comentários da publicação, exaltando a beleza da apresentadora: "Linda demais", disse um. "Você arrasa!", elogiou outros. "Perfeita", ressaltou mais um.

Veja o post de Patrícia Poeta:

COMEMORAÇÃO DA NOVA IDADE!

Recentemente, Patrícia Poeta reuniu os colegas do programa Encontro, da TV Globo, para comemorar seu aniversário de 46 anos com um festão.

Nas redes sociais, a apresentadora compartilhou algumas fotos mostrando os detalhes da comemoração, que contou com a presença de Manoel Soares (43), Tati Machado (31), Cauê Fabiano, e muitos outros.

Para a festa, Patrícia apostou em um vestido estampado, de um ombro só e salto alto. Além disso, ela usou o cabelo preso e brincos de argola. "Viva a vida! Viva o novo ciclo! Celebrando com essa turma que amo! Tem sido um momento incrível de vida! Gratidão", disse ela na postagem em que mostra os detalhes da festa.