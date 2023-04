Patrícia Poeta é confundida com Fátima Bernardes mais uma vez no ‘Encontro’

Uma entrevistada chamou Patrícia Poeta de Fátima Bernardes no ‘Encontro’; esta não é a primeira vez que uma gafe assim ocorre no programa

Nesta terça-feira, 18, Patrícia Poeta passou por uma situação delicada enquanto apresentava o ‘Encontro’ nesta manhã. A apresentadora foi confundida, mais uma vez, com Fátima Bernardes.

A jornalista entrevistava uma vítima de um cirurgião plástico acusado de erros médicos que foi denunciado no Fantástico neste último domingo, 16. “Oi, Adriana, você consegue me ver e me ouvir aqui?”, disse Patrícia dando início a entrevista que acontecia virtualmente.

A entrevistada, então, confundiu os nomes e chamou pela antiga apresentadora do ‘Encontro’: “Bom dia, Fátima. Tudo bem?”. Patrícia, que aparentou um pouco incomodada, corrigiu rapidamente a gafe da entrevistada: “É a Patrícia que está falando aqui. Bom dia, Adriana”.

Logo, a convidada se corrigiu: “Perdão. Tudo bem?”. E a apresentadora respondeu, antes de começar a entrevista: “Tudo bem”.

Vale lembrar, que não é a primeira vez que um episódio assim acontece no ‘Encontro’. No dia 10 de março, o âncora do jornal Hora 1, Roberto Kovalick foi quem confundiu os nomes.

“De manhã acordei, falei com a Karina, minha mulher, você conhece e disse: ‘Preciso de uma camisa legal para ir ao programa da Fátima’”, disse o homem que estava presencialmente no programa ao lado de Patrícia e do outro apresentador do ‘Encontro’, Manoel Soares.

De volta!

Nesta segunda-feira, 17, Ana Maria Braga voltou a apresentar o 'Mais Você' após ficar três semanas afastada do programa.

“O show tem que continuar! De vez em quando você para e tem um monte de tempo para pensar na vida, nas pessoas, naquilo que nos rodeia. Eu volto àquela minha frase de sempre: 'que bom, estou aqui mais um dia, acordamos mais um dia e o que eu posso fazer com esse dia?'. E a decisão é de quem?”, disse Ana ao voltar para a atração matinal após realizar uma cirurgia na perna.