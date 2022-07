Patrícia Poeta é acolhida pela plateia do 'Encontro': ''Não tem preço''

Apresentadora Patrícia Poeta celebrou acolhimento do público em novo posto na Globo

A apresentadora Patrícia Poeta (45) está em sua primeira semana de apresentação no Encontro como comandante fixa da atração.

Nesta quinta-feira, 07, a jornalista global compartilhou fotos do programa do dia e agradeceu o acolhimento que recebeu do público ao assumir o posto de Fátima Bernardes (59).

"Ser acolhido por essa plateia linda num momento tão importante e de mudança não tem preço. Minha eterna gratidão. Me senti muuuuito acolhida! Prazer ter a grande atriz @elianegiardinioficial com a gente tb! @manoelsoares@michelleloretoap e @tati é sempre muito bom contar com a parceria de vocês! Até amanhã, pessoal! Beijo grande", disse ela.

Para comandar a atração nesta quinta-feira, 07, Patrícia Poeta caprichou no look e surpreendeu com peças jeans com flores bordadas.

Na última semana, a jornalista marcou presença na despedida de Fátima Bernardes no Encontro e fez uma linda declaração para a colega de trabalho.

Patrícia Poeta celebra mais um dia no Encontro; veja: