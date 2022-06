Patrícia Poeta celebra retorno ao 'É De Casa' após férias: ''Tô de volta!''

Apresentadora Patrícia Poeta celebra retorno ao programa 'É De Casa' após curtir férias na Itália

A jornalista Patrícia Poeta (45) está de volta às telinhas!

Após as férias, a apresentadora retorna ao comando do É De Casa no próximo sábado, 11. Em seu feed no Instagram, nesta sexta-feira, 10, a famosa compartilhou um clique em que aparece com look vermelho e comemorou a volta ao programa depois de viajar para a Itália.

"Sextou….!!!!! Passando na sua timeline pra avisar que tô de volta! Amanhã, te espero no É de Casa, a partir das 6:50 da manhã. Beijo e ótima sexta!", escreveu Patrícia na legenda da postagem.

"Belíssima a nossa Musa do jornalismo", "Cada dia mais linda e maravilhosa", "Seja bem vinda! Louco para assistir sua estreia", "Ótimo retorno", desejaram os fãs nos comentários.

Na última quinta-feira, 09, Patrícia anunciou o fim das férias e se despediu da Itália. “Ciao, Itália! Arrivederci! Valeu! De volta ao lar e ao batente!”, disse ela, que quer dizer: “Tchau, Itália! Até Breve!”.

Vale ressaltar que Patrícia vai assumir o programa Encontro ainda neste mês. Fátima Bernardes (59) está deixando a atração para comandar o The Voice Brasil.

Patrícia Poeta rouba a cena com cliques de maiô

Nas redes sociais, Patrícia Poeta publicou registros de sua viagem para a Itália em que aparece em uma piscina natural. Usando um maiô branco e saída de praia azul, a musa encantou os fãs."Grotta della Poesia. Juro que não é minha. Qualquer semelhança é mera coincidência...", falou. "Agora falando sério, obra-prima da natureza é de uma combinação de tempo, mar e vento. Não tem como não encantar nossos olhos. É uma das 10 piscinas naturais mais bonitas do mundo. Muita gente quando chega aqui se arrisca em mergulhos ousados (como o moço do vídeo acima)", disse ainda.

Confira o post de Patrícia Poeta sobre a volta ao 'É De Casa':