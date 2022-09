Patrícia Poeta celebra participação de duplas sertanejas durante 'Encontro': ''Foi bom demais!''

Patrícia Poeta publicou uma série de fotos ao lado dos convidados do programa Encontro desta terça-feira

CARAS Digital Publicado em 20/09/2022, às 13h10

Nesta terça-feira, 20, Patrícia Poeta usou suas redes sociais para celebrar mais um dia do programa Encontro. A apresentadora publicou uma série de fotos onde aparece ao lado das duplas sertanejas Fernando e Sorocaba e Us Agroboy, os convidados especiais dessa edição.

Nas imagens, Patrícia aparece ao lado dos artistas, além do seu co-apresentador, Manoel Soares. Ela ainda publicou fotos e vídeos ao lado do da plateia que esteve presente na gravação do dia.

Por fim., ela ainda exibiu com detalhes o look que escolheu para a gravação, apostando em uma calça jeans, uma camiseta de mangas longas, um colete florido e um salto alto finíssimo.

Na legenda, ela falou com carinho do dia: "Fernando e Sorocaba e Us Agroboys juntos? Foi show d+! Brilharam no Encontro hoje! Obrigada pela companhia, pessoal! Amanhã tem mais!"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Só atração de peso!", disse um. "Ai sim hein Patrícia!", escreveu outro. "Maravilhosa!", falou um terceiro.

Confira as fotos de Patrícia Poeta com os convidados do programa Encontro dessa terça-feira:

Michelle Loreto abre o jogo sobre trabalho com Patrícia Poeta

Recentemente, Michelle Loreto surpreendeu os fãs ao revelar como é trabalhar com Patrícia Poeta. Nos comentários de um post de desabafo de Patrícia, Michelle teceu elogios a amiga e colega de trabalho: "Pat, você tem todo o meu apoio. Conviver com você, diariamente, me faz te admirar ainda mais como ser humano, mulher e profissional. Você é a primeira a chegar, participa ativamente de TODAS as reuniões, estuda, se prepara. Já vi, várias vezes, nos bastidores, antes de entrar no ar, você repassando e repassando o que iria falar, concentrada".

