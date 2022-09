Patrícia Poeta celebra 2 meses no comando do Encontro: ''Obrigado pelo carinho''

A apresentadora Patrícia Poeta mostrou a celebração dos 2 meses do programa Encontro na sede de São Paulo

CARAS Digital Publicado em 08/09/2022, às 17h41

Nesta quinta-feira, 8, Patrícia Poeta (45) celebrou 2 meses no comando do Encontro. E claro que a data especial mereceu uma comemoração nos bastidores. Nas redes sociais, a apresentadora posou com a equipe e agradeceu pelo carinho público.

Para a festinha, a artista preparou um bolo surpresa com os dizeres "Por mais encontros (2 meses) e se deliciou com os colegas de trabalho.

"Hoje levei esse bolo aí da foto pra celebrar com a família Encontro nossos 2 meses, na sede de SP. 2 meses de muito trabalho, sim. Mas de muitos motivos pra celebrar! Audiência recorde, na Super Manhã da Globo", declarou ela. Patrícia ainda comentou sobre a participação especial do Louro José. "Louro apareceu pra comemorar com a gente.".

"Por mais Encontros… Obrigada pelo carinho, pessoal! Obrigada, equipe maravilhosa! Amo vcs!", concluiu ela.

