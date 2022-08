Patrícia Poeta aposta em look neon e combinação de cores para o 'Encontro'

Apresentadora do 'Encontro', Patrícia Poeta chamou atenção com o look tendência na TV

Redação Publicado em 03/08/2022, às 12h55

A apresentadora Patrícia Poeta (45) chamou a atenção com mais um look para apresentar o 'Encontro'. Para mais um dia no comando do programa, Patrícia Poeta apostou em uma combinação de cores e a tendência neon.

Em seu perfil no Instagram, Patrícia mostrou a combinação usada em mais um dia de 'Encontro'. A apresentadora surgiu com uma blusa manga longa verde neon e uma calça pantacourt azul caneta.

Nas fotos publicadas pela apresentadora, Patrícia também apareceu ao lado de Guilherme Arantes, convidado do programa desta quarta-feira, 3.

"Hoje o programa foi com ele: super @guilhermearantesoficial. Com 46 anos de estrada, ele coleciona na bagagem dezenas de hits e muuuuitas trilhas da teledramaturgia brasileira!Obrigada, Guilherme, querido. Uma honra receber você. Plateia, me divirto com vocês! Obrigada pela companhia, pessoal", escreveu Patrícia.

Durante o programa Encontro da última terça-feira, 2, Patricia Poeta surpreendeu ao falar o nome de Sílvio Santos (91) durante conversa sobre a novela Pantanal.

Veja as fotos de Patrícia Poeta: