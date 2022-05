Patrícia Abravanel estará em especial do Dia das Mães do SBT

Homenagem para as mamães!

Apresentadora Patrícia Abravanel será uma das convidadas ilustres do especial 'Nossas Mães', que será exibido pelo SBT

CARAS Digital Publicado em 03/05/2022, às 12h32

No próximo dia 6 de maio, à partir das 23 horas, o SBT exibirá o especial Nossas Mães, uma homenagem para todas as mamães do Brasil.

Apresentada pela jornalista Carla Vilhena (54), a atração destacará mulheres fortes, bem-sucedidas, independentes e muito famosas, que também exercem com uma maestria admirável, o papel da maternidade.

O programa vai acompanhar parte da rotina de algumas estrelas da casa, como as apresentadoras Patricia Abravanel(44), Eliana (48), Chris Flores (44), Márcia Dantas (34) e também, da atriz Myrian Rios (63).

Ser mãe em 2022

Trabalho, vida doméstica, família, superexposição dos filhos, cobranças por perfeição, romantização da maternidade, mudanças nas relações amorosas e equilíbrio entre carreira e herdeiros serão alguns dos principais temas abordados pelo especial.

E não vai parar por aí. Carla Vilhena ainda conhecerá a rotina das mães de alguns atores da novela Poliana Moça, exibida pelo SBT, mostrando como é o cotidiano das progenitoras de vários artistas. Não percam!

Confira fotos de bastidores!

(Fotos: Divulgação/SBT/Gabriel Cardoso)