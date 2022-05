Patrícia Abravanel comemora a volta de Silvio Santos ao seu programa: ''Único''

Apresentadora Patrícia Abravanel comemora a volta de Silvio Santos ao trabalho no seu dominical no SBT

CARAS Digital Publicado em 02/05/2022, às 09h57

Na noite deste domingo, 1, o apresentador Silvio Santos (91) retornou ao palco do seu programa no SBT e foi recebido com muitos aplausos pelo público presente na atração.

Após cerca de 8 meses afastado da emissora, o âncora voltou ao batente neste final de semana e comandou com muita animação e disposição, as brincadeiras ao lado das suas famosas colegas de trabalho.

Em seu Instagram oficial, Patrícia Abravanel (44) celebrou a grande novidade e exaltou a força do pai, que novamente apareceu no Programa Silvio Santos. "Ele é único. Estávamos com muitas saudades!", escreveu ela nos Stories.

Silvio e Patrícia juntos!

"Único, singular, amado demais", postou a artista que também esteve ao lado de Silvio Santos no semanal em diversos games, como o Jogo das Três Pistas e o Jogo dos Pontinhos.