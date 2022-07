Participante do No Limite choca ao mostrar ferimento na perna

Participante do No Limite, Lucas Santana mostra o machucado na perna após ser picado por uma aranha: 'Foi muito desafiador'

CARAS Digital Publicado em 07/07/2022, às 11h30

Participante do No Limite, Lucas Santana impressionou os internautas ao mostrar como ficou o ferimento em sua perna após ser picado por uma aranha durante a gravação da temporada. Nas redes sociais, ele contou que sentiu muita dor por causa do machucado e precisou de muita força para seguir na competição.

“No dia que fomos liberados, eu tirei essa foto do ferimento da picada da aranha que naquele momento já estava cicatrizando. Foi muito desafiador seguir na reta final com as dores que eu estava sentindo. Persisti. Hoje estou no Top 5 e muitíssimo orgulhoso da minha trajetória”, disse ele.

As gravações do No Limite já chegaram ao fim e a grande final acontecerá nesta quinta-feira, 7, após a novela Pantanal. Os finalistas são Lucas, Ipojucan, Charles, Victor e Clécio. O campeão vai levar para casa o prêmio de R$ 500 mil.

Veja a foto do machucado de Lucas Santana, participante do No Limite: