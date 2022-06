Participante do Masterchef pede a namorada em casamento durante o programa

Daniel, do Masterchef, surpreende os telespectadores ao pedir sua amada em casamento

No dia 17 de maio, começou mais uma temporada do Masterchef Brasil que, prometeu ser ainda mais eletrizante do que nunca. E, aparentemente, está cumprindo!

O episódio que foi ao ar na noite da última terça-feira, 14, é uma prova disso.

Após a prova de eliminação, o participante Daniel acabou levando a melhor e decidiu fazer um gesto romântico: ele pediu a namorada em casamento!

Durante o programa, o gerente de vendas falou do quanto ama a moça, Anne, e até se ajoelhou a pedido de Ana Paula Padrão.

“Posso roubar um minutinho? Tem uma pessoa que é muito importante pra mim e queria falar pra ela que a partir de hoje, eu sou o noivo dela”, disse o cozinheiro.

“Anne Magalhães, me aceite como seu futuro esposo”, pediu Daniel ao olhar em direção a câmera.

Vale lembrar que o eliminado da vez foi Adílio, que levou a pior na prova de talharim de pistache e crispy de mortadela com espuma.

Confira o exato momento em que Daniel, do Masterchef, pediu a namorada em casamento: