Participante de A Grande Conquista é expulso por causa de processo

Participante de A Grande Conquista, Fellipe Villas é retirado do reality show às pressas por ter infringido regras da Polícia Militar. Entenda

O participante de A Grande ConquistaFellipe Villas foi expulso do reality show da Record nesta sexta-feira, 12, por causa de um processo da Polícia Militar do Espírito Santo. Ele teria infringido normas militares ao entrar no reality show e a saída dele foi solicitada.

Com isso, a direção do programa decidiu por eliminá-lo no início da tarde desta sexta-feira. A saída dele foi comunicada para os participantes por meio de um comunicado da produção. "Atenção conquisteiros! O participante Fellipe Villas não faz mais parte do programa. Devido a um processo interno do Batalhão da PM do Espírito Santo, ele teve que deixar A Grande Conquista. Arrumem as malas dele e deixem no closet", informaram.

Logo depois, a emissora emitiu um comunicado à imprensa. "Ele foi encaminhado para a Polícia Militar para os devidos esclarecimentos. Assim, Fellipe deixa a reta final da competição. Toda a repercussão e como os outros conquisteiros reagiram à notícia serão mostradas hoje à noite, ao vivo, com Rachel Sheherazade", escreveram.

Segundo o Jornal A Gazeta, Fellipe estava de férias da Polícia Militar até o dia 14 de maio e deveria ter voltado ao trabalho no dia 15. Porém, a equipe dele apresentou um laudo para justificar a ausência dele por 90 dias. Mesmo assim, ele deveria ter ido a uma avaliação médica depois de 30 dias e não compareceu porque estava no programa. Com isso, ele foi chamado para prestar esclarecimento.

Participante de A Grande Conquista teve princípio de infarto

Ex-participante de A Grande Conquista, Ana Paula Oliveira revelou o verdadeiro motivo para ter saído às pressas do confinamento em maio deste ano. Ela passou mal dentro de uma das casas da vila e precisou ser socorrida pelos colegas. Na época, a emissora apenas informou que ela decidiu priorizar sua saúde. Agora, a morena contou que teve um princípio de infarto.

"Amores, para quem ainda não entendeu a minha saída do reality, aqui está o porquê, eu estava infartando, fiquei desmaiada por muito tempo, fui obrigada a sair, ou então iria acontecer o pior! Realmente foi algo muito grave, jamais iria desistir por uma simples crise de ansiedade, ou saúde mental, problema cardíaco não se brinca", disse ela no X, antigo Twitter.

E completou: "Não considero a minha saída como uma desistência, mas sim uma questão de vida! Fui obrigada a sair! Desistir é dizer: quero ir embora, sem ter motivo de risco de vida, simplesmente por opção, no meu caso ou era a minha vida, ou continuar lá! Não tive outra opção".