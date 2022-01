Paolla Oliveira relembra participação em show de Diogo Nogueira: ''TBT com gosto de quero mais''

A atriz Paolla Oliveira resgatou um clique dançando agarradinha com Diogo Nogueira e arrancou elogios dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 28/01/2022, às 12h23

Paolla Oliveira (39) aproveitou o clima de TBT da última quinta-feira, 28, para recordar a sua participação em um dos show do namorado, Diogo Nogueira (40).

No perfil do Instagram, a atriz abriu um álbum de fotos no evento Clube do Samba ao lado de amigas e do amado, e comentou sobre a folia.

"#tbt com gosto de quero mais. Tão bom o #ClubeDoSamba com @diogonogueira_oficial e @lecibrandao. Domingo tem mais e a participação luxuosa será do @moaluz", escreveu ela na legenda da publicação.

O cantor comentou o post da amada chamando o público: "Boraaaaaaaaa", disse.

Os admiradores também não ficaram de fora e rasgaram elogios para os dois: "Eu amo a energia de vocês", "Lindos amo de paixão", "Casal lindo!!!", dispararam.

CONFIRA O TBT DE PAOLLA OLIVEIRA