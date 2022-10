Paolla Oliveira rasga elogios para elenco mirim da novela Cara e Coragem: ''Gigantes de talento''

A atriz Paolla Oliveira compartilhou uma foto divertida com o elenco mirim da novela e foi só elogios

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 17h58

Nesta terça-feira, 18, Paolla Oliveira (40) resolveu mostrar a sua admiração pelo elenco mirim da novela Cara e Coragem. Interpretando Pat na trama, a atriz compartilhou uma foto divertida com a criançada e rasgou elogios.

No clique, a artista posa ao lado de Alice Camargo, Diogo Caruso e Guilherme Tavares.

"A alegria que é estar rodeada desses pequenos serezinhos, mas gigantes de talento", escreveu ela na legenda da publicação.

Os admiradores da novela das sete da TV Globo se encantaram com o quarteto. "Que fofura", "É muito talento pra uma foto só", "Não aguento essa fofura, itiiii malia", "Que família maravilhosa e arteira", dispararam eles nos comentários.

PAOLLA OLIVEIRA DANÇA COM ELENCO DE CARA E CORAGEM

A atriz Paolla Oliveira (40) impressionou ao mostrar seu corpaço em um vídeo dançando com o elenco da novela das sete, Cara e Coragem. A famosa iniciou o dia com muita energia e chamou a atenção rebolar muito com os colegas. No registro, a namorada de Diogo Nogueira (41) se destacou ao surgir usando um look preto bem colado. Exibindo suas curvas torneadas na roupa justa, a artista deu um show de beleza com bastante animação.

