Paolla Oliveira mostra Tadeu Schmidt nos bastidores da novela “Cara e Coragem”

A atriz Paolla Oliveira revelou em suas redes sociais que o apresentador do BBB, Tadeu Schmidt fará uma participação na novela “Cara e Coragem”

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 18h52

Nesta quinta-feira, 27, Paolla Oliveira (40) surpreendeu seus seguidores ao aparecer ao lado de Tadeu Schimdt (47) nas gravações da novela “Cara E Coragem”.

Nas fotos, o apresentador do Big Brother Brasil aparecia com uma roupa de dublê que era a mesma do ator Marcelo Serrado. A intérprete da personagem Pat usava seu uniforma de dublê justinho cor vinho.

“Se você soubesse quem você é... Leu cantando? Enquanto a casa mais vigiada do Brasil não abre as portas, Tadeu Schimidt se joga com a gente em Cara E Coragem. Ansiosos para dar uma espiadinha na participação?”, escreveu a atriz na legenda da publicação feita em seu Instagram.

Nos comentários, Tadeu revelou que adorou participar da novela das 19h: “Queriiiiidaaaa!!!! Obrigado pela recepção carinhosa! Caramba!!!! Vou aparecer na novela!!! Realizei um sonho”.

Os seguidores de Paolla e Tadeu adoraram a novidade e estão ansiosos pela participação especial! “Lindos maravilhosos demais”, escreveu uma fã. E outra seguidora escreveu: “Já quero ver”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Que elenco!

Nessa última quarta-feira, Paolla posou ao lado de parte do elenco da novela Cara E Coragem e compartilhou o momento nas redes sociais.

A namorada do cantor Diogo Nogueira (41) apareceu em uma escadaria ao lado de André Luiz Frambach (25), Marcelo Serrado e Kaysar Dadour.