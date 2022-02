Paolla Oliveira mostra preparação para nova novela e impressiona: ''Que aventura''

A atriz Paolla Oliveira publicou um vídeo exibindo uma cena de ação da nova novela, Cara e Coragem

Paolla Oliveira (39) resolveu usar as suas redes sociais para mostrar um pouco das gravações da nova novela das 19h, Cara e Coragem.

No Instagram, a atriz compartilhou um vídeo exibindo uma cena de ação ao lado de Marcelo Serrado (55) e impressionou os seus seguidores, além de deixá-los animados para a estreia do folhetim.

"Tá fácil ser atriz... Já já tem #CaraECoragem pra vocês", escreveu ela na legenda da publicação.

Os admiradores se surpreenderam com os bastidores: "Que chique as gravações não vejo a hora de começar essa novela", "A melhor de todas. Ansiosa já", "Tá fácil pra ninguém, nem pra Paola", disseram.

Vale lembrar que as gravações foram feitas no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu e em Lapinha da Serra, na Serra do Cipó, em Minas Gerais.

