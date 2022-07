Paolla Oliveira mostra os bastidores do programa 'Pipoca da Ivete' em fotos

Atriz Paolla Oliveira esteve presente na estreia do programa 'Pipoca da Ivete' e compartilhou uma série de fotos nos bastidores

CARAS Digital Publicado em 24/07/2022, às 16h53

Ivete Sangalo (50) estreou seu novo programa na TV Globo, Pipoca da Ivete, neste domingão, 24, e recebeu Paolla Oliveira (40) que compartilhou os bastidores da gravação nas suas redes sociais.

Através de seu perfil no Instagram, Paolla compartilhou uma sequência de fotos e mostrou como foi a gravação da Pipoca da Ivete.

Na primeira foto publicada por Paolla, a atriz surgiu coladinha ao lado do amado, Diogo Nogueira (41), Ivete Sangalo, Jonathan Azevedo (36) e Regina Casé (68).

Na sequência, a atriz Paolla Oliveira, caracterizada da personagem Tieta, também compartilhou uma foto ao lado de Veveta, onde as duas surgiram sorridentes e animadas.

E, claro, Paolla aproveitou o espaço na legenda da publicação para parabenizar Ivete Sangalo pela estreia do programa na Globo: "Hoje tem estreia da #PipocaDaIvete. Todo sucesso do mundo pra você, @ivetesangalo. Parabéns pelo projeto delicioso. Daqui a pouco, depois de Temperatura Máxima, tem esse encontro mega divertido com Ivete, eu @diogonogueira_oficial, @reginacase, @negblack e vocês", convidou o público.

Veja os registros de Paolla Oliveira nos bastidores:

Regina Casé surge ao lado de Ivete Sangalo nos bastidores do 'Pipoca':

Na última quinta-feira, 14, Regina Casé (68) decidiu usar suas redes sociais para exibir os bastidores de gravação do Pipoca, novo programa de Ivete Sangalo (50). A atriz publicou alguns cliques onde ela aparece ao lado da cantora, enquanto ambas estavam caracterizadas como as famosas personagens da TV, Perpétua e Tieta, dando largos sorrisos para as lentes das câmeras.