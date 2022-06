Paolla Oliveira mostra bastidores de 'Cara e Coragem': ''Lady Gaga, é você?''

Interpretando dublê em 'Cara e Coragem', atriz Paolla Oliveira aparece com peruca platinada na web e se compara com Lady Gaga

CARAS Digital Publicado em 05/06/2022, às 10h06

A atriz Paolla Oliveira (40) tem compartilhado sua rotina do novo trabalho com os seguidores nas redes sociais!

No sábado, 04, a artista mostrou momentos dos bastidores de gravações da novela das sete da TV Globo, Cara e Coragem, na qual dá vida a dublê Pat.

Em seu feed no Instagram, a famosa postou uma selfie em que aparece toda produzida, usando uma peruca platinada curtinha e um look brilhante, e brincou se comparando com a cantora Lady Gaga (36). Ela também publicou um vídeo exibindo o processo de maquiagem para a transformação no visual.

"Sabadou? Balada? Lady Gaga, é você? Nada... É mais um dia normal na vida da Pat", disse Paolla na legenda da publicação.

"Deusaaa", "Linda", "Que gata", "Perfeita", "Você tá arrasando, garotaaa", "Pat já tem todo o nosso coração", elogiaram os internautas nos comentários do post.

Paolla Oliveira assiste a jogo de basquete com Diogo Nogueira e o enteado

Na noite da última quinta-feira, 02, Diogo Nogueira curtiu um jogo de basquete na companhia da família! O sambista posou com a amada, Paolla Oliveira, o filho Davi, de 16 anos, e o produtor musical JP Nogueira, no Maracanãzinho, em partida do Flamengo. "Diversão em família ontem! NBB Flamengo", escreveu Diogo.

Confira a publicação de Paolla Oliveira nos bastidores de 'Cara e Coragem':