Paolla Oliveira encanta com fotos inéditas de toda a sua família

Atriz Paolla Oliveira compartilhou cliques raros de membros de sua família e encantou

CARAS Digital Publicado em 04/03/2022, às 14h56

A atriz Paolla Oliveira (39) esbanjou amor em sua rede social ao compartilhar fotos de sua família.

Nesta sexta-feira, 04, a artista global surpreendeu e chamou a atenção ao publicar cliques inéditos de seus parentes.

Com a avó, pais, irmãos, primos, Diogo Nogueira (40) e outras pessoas importantes de seu convívio, Paolla Oliveira surgiu nos registros para se declarar.

"O que é família pra você? Ou melhor, quem é SUA família? Pra mim essa pergunta importa mais. Quem está contigo, quem te ama, te acolhe, quem você ama é muito mais importante que um conceito pré-determinado", começou dizendo.

"Essa pergunta sempre volta... Quando vc vai ter sua familia? Como se o que eu sinto pelas pessoas ao meu redor não importasse. Como se eu só tivesse família à partir do momento em que tivesse todas as formalidades de um casamento, festa e filhos", escreveu.

"Isso tudo é apenas UMA forma de SER e VER a família. Pois a minha é linda. Tive a sorte de nascer numa família gigante, confusa e maravilhosa. Sempre pude contar com meu pai e minha mãe que eu amo, meus irmãos, avós, sobrinha, tios e tias, mas também com a minha família que CONSTRUÍ com o passar dos anos", contou.

Paolla Oliveira falou mais de sua família. "Tenho amigos, afilhados, namorado, parceiros de trabalho que viraram família, que dividem comigo dores e delícias do meu dia a dia. A SUA família é sua, é quem você quer que esteja nela, na configuração que for, no tamanho que for. Sem importar distância, sexualidade, gênero, nacionalidade... Porque a única regra que VOCÉ DEVE SEGUIR É A DO AMOR. Assim sigo eu", declarou.

Veja as fotos da família de Paolla Oliveira: