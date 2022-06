Paolla Oliveira é pedida em casamento por colega de 'Cara e Coragem': ''Vou pedir licença ao Diogo''

Atriz Maria Eduarda de Carvalho celebra parceria com Paolla Oliveira na novela 'Cara e Coragem' e faz brincadeira ao exaltar a colega

CARAS Digital Publicado em 21/06/2022, às 10h03 - Atualizado às 10h37

A atriz Paolla Oliveira (40) recebeu um pedido de casamento de uma colega de elenco da novela das sete Cara e Coragem!

Maria Eduarda de Carvalho (39), que dá vida a Andrea Pratini na trama escrita por Claudia Souto, usou suas redes sociais para celebrar a parceria com a artista na produção da TV Globo.

Em seu feed no Instagram, Maria compartilhou uma sequência de três cliques das duas agarradinhas e exaltou a intérprete de Pat na novela. Ao se derreter por Paolla, a atriz brincou com o namorado da musa, o cantor Diogo Nogueira (41).

"E como se não bastasse TUDO, ela ainda come pão francês (e coxinha e farofa!) Curte vinho branco (e caipirinha e caipvodka.) É (muito) divertida. É festeira e carinhosa. Mora no tempo da delicadeza. É humana, sensível e generosa…", começou escrevendo na legenda da publicação.

"Comecei a escrever este texto pensando em pedir que os astros que ela crê nos protejam nessa linda jornada, mas acho que vou mesmo é pedir licença ao Diogo Nogueira para pedir Paolla em casamento", se divertiu Maria Eduarda. "Muito obrigada, parceira. Sorte grande ter você aohttps://caras.uol.com.br/musica/paolla-oliveira-mostra-samba-no-pe-em-palco-com-diogo-nogueira-e-o-cantor-baba-o-sorte.phtml meu lado", agradeceu ainda.

Nos comentários, Paolla disse: "Aaahhhh não acredito!! Que lindaa. Acredito que a gente só reconhece e pode admirar alguma coisa no outro, quando se identifica. Então apenas RECEBAA! Você é maravilhosa. Que seja linda nossa jornada. MUSA EDUARDA PRATINI".

Recentemente, Paolla mostrou o samba no pé ao subir no palco com Diogo. No registro, o artista canta a música Flor de Caña, que fez em homenagem à amada e babou: "Ela na estrada comigo no dia dos namorados! Ô sorte!".

Paolla Oliveira surge coladinha com seu cachorrinho Marley

Amante dos animais, Paolla Oliveira exibiu sua paixão pelos pets em novos cliques na web! A famosa posou coladinha com o cãozinho Marley e esbanjou fofura. "Quem tem amigo, tem tudo, né Marley?!", disse ela.

Confira a declaração de Maria Eduarda de Carvalho para Paolla Oliveira: